В школе важно учитывать особенности здоровья каждого ребенка, считает депутат Иван Квитка

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Законопроект о школьной медицине, принятый Госдумой в первом чтении, предусматривает охрану и укрепление здоровья детей в учебном заведении. А также обязывает родителей сообщать, если их ребенку требуются особые условия для учебы и занятий спортом.

Об этом сказал депутат Государственной Думы, член фракции "Единая Россия" Иван Квитка по итогам обсуждения в федеральном парламенте внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны здоровья детей в образовательных организациях, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

"Для гармоничного развития ребенка важно, чтобы учебный процесс был выстроен с учетом особенностей его здоровья", - отметил он.

Депутат также пояснил расширение функций медицинского работника в школе. В его обязанности будут входить не только оказание экстренной и плановой медицинской помощи детям, но и наблюдение за их здоровьем и контроль необходимых физических нагрузок.

"Для организации здорового питания учащихся медик сможет принимать участие в составлении школьного меню. При этом ко второму чтению предлагается доработать инициативу, по которой медицинские работники войдут в состав педсовета учебного заведения", - добавил парламентарий.

Квитка подчеркнул, что для эффективной работы новой системы медицины в школах депутаты возьмут на особый контроль реализацию этой инициативы в регионах.