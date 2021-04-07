26 айширских коров привезла в свое хозяйство фермер из Тобольского района

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

26 коров айширской породы прибыли в с. Байкалово из Москвы, сообщает администрация Тобольского района.

Животных привезла предприниматель Мария Савчиц. В конце прошлого года она получила грант на развитие животноводства по программе государственной поддержки Тюменской области "Начинающий фермер".

Владелица фермы намерена развивать хозяйство и организовать производство сыра по рецептам домашней кухни. Более всего для его приготовления подходит молоко айширских коров.

"Это сырье высокой жирности с хорошим содержанием белка и отличными питательными свойствами. Молоко айширских коров используют и для детского питания. Ко всему прочему эти коровы очень красивые", - рассказала Мария Савчиц.

Первое молоко от новых обитательниц фермерского двора Мария Савчиц получит только летом. Сейчас молодое поголовье готовится к отелу. Первая должна отелиться в конце апреля, а последний приплод ожидается в августе.

Фермеры Тобольского района ежегодно пользуются господдержкой в АПК. В последние три года на территории муниципалитета за счет различных программ поддержки открылось пять крестьянских хозяйств, которые успешно развиваются, наращивают объемы производства и создают новые рабочие места для жителей сельских поселений.