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Депутат гордумы Николай Моисеев вручил тюменскому фронтовику мобильный телефон

Политика, 16:57 07 апреля 2021

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Мобильный телефон ветерану Великой Отечественной войны вручил депутат Тюменской городской думы Николай Моисеев.

Во время проведения общероссийской акции "Телефоны – фронтовикам" Ивану Максимовичу Кузнецову нездоровилось. Но сейчас 97-летний ветеран чувствует себя хорошо, и народный избранник навестил его, чтобы вручить гаджет.

Теперь фронтовик сможет общаться с близкими и не думать о расходах за сотовую связь. Николай Моисеев гостил у Ивана Максимовича в канун 23 февраля.

"Я был рад вновь повстречаться с ветераном, пожать ему руку, пожелать ему крепкого здоровья и долгих лет жизни", – сказал депутат.

Николай Ступников

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# ветераны , гордума , депутаты

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