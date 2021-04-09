Тюмень впервые примет фестиваль гимнастики цигун

| Фото: со страницы qigong_tyumen в Instagram | Фото: со страницы qigong_tyumen в Instagram

Любители китайской гимнастики из Тюмени, Омска, Ханты-Мансийска и Екатеринбурга соберутся на региональном фестивале оздоровительного цигун, который начнется в спортивном комплексе "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) 10 апреля в 10 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Более 70 последователей восточной практики посетят мастер-классы, смогут поделиться опытом и обменяться контактами. Ожидается открытый мастер-класс "Знакомство с оздоровительным цигун" от президента Всероссийской федерации цигун, многократного чемпиона мира по оздоровительному цигун Виктора Стерликова. На занятии новички смогут ознакомиться с азами древней системы оздоровительных практик, увидят комплексы упражнений, направленных на активацию энергетических каналов.

На семинаре-практикуме, который начнется в 13 часов, Виктор Стерликов представит авторский комплекс "Вей ци" по профилактике гриппа, коронавирусной инфекции, ОРВИ и реабилитации после перенесенных заболеваний. Опытный наставник продемонстрирует упражнения, элементы самомассажа и режимы дыхания, которые позволяют "провентилировать" легкие, способствуют раскрытию грудной клетки и активации сердечного канала.