Хромин: "Лучшие борцы Тюмени по итогам первенства по ММА войдут в сборную области"

| Фото: Евгений Бушуев | Фото: Евгений Бушуев

Более 100 спортсменов принимают участие в чемпионате и первенстве Тюмени по смешанным боевым единоборствам. Соревнования стартовали 10 апреля в детско-юношеской спортивной школе №3.

В "клетке" для единоборств соревнуются юноши от 12 до 17 лет и мужчины от 18 лет и старше в весовых категориях от 32 до 120 кг. Среди участников первенства есть победители и призеры соревнований различного уровня.

"ММА - универсальный и комплексный вид спорта, включающий в себя элементы бокса, кикбоксинга, каратэ и других видов борьбы, набирающий все большую популярность в регионе", - сказал директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

По его словам, в 2020 году было принято решение о включении ММА в городской календарный план спортивных мероприятий, и уже в 2021 году в Тюменской области пройдут первые областные соревнования по этому виду спорта.

"Наша задача сегодня - вывести этот вид единоборства на серьезный массовый уровень, чтобы ребята занимались им с профессиональными тренерами", - подчеркнул депутат Тюменской областной думы Сергей Романов.

В настоящее время восемь спортивных клубов развивают в Тюмени данное направление, им занимаются порядка 400 человек от детей до людей старшего возраста. Кроме того, ММА есть в Тобольске, Упорово и в Исетском районе. На базе трех клубов дети, относящиеся ко льготным категориям, получают эту услугу бесплатно.

"Надо сказать, что у наших спортсменов уже есть первые серьезные результаты - на первенстве Уральского федерального округа в Кургане тюменцы завоевали девять медалей, - напомнил Евгений Хромин, - а по итогам чемпионата города будет сформирована сборная Тюменской области, у детей появится возможность получать заслуженные спортивные разряды".

Отметим также, что для бойцов в возрасте 12-13 и 14-15 лет эти соревнования станут отборочными на первенство России, которое состоится в Алуште в начале мая. Финальные бои стартуют 11 апреля в 13 часов.

Николай Ступников