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Тюменские волейболистки в Санкт-Петербурге уступили "Ленинградке"

Спорт, 17:12 10 апреля 2021

Волейбольный клуб «Тюмень» | Фото: Волейбольный клуб «Тюмень»

Со счетом 3:0 уступили тюменские волейболистки "Тюмень-Прибой" хозяйкам площадки в Санкт-Петербурге. С "Ленинградкой" тюменки сыграли во втором туре финала за 11-14 места чемпионата женской Молодежной лиги.

Команда из Санкт-Петербурга по ходу финального раунда до этой встречи шла без поражений. В первой партии тюменки были в лидерах вплоть до концовки. Но затем хозяйки перехватили инициативу.

Во втором сете "Ленинградка" уверенно взяла верх над своими соперницами. Тюменки боролись до конца, но в итоге были вынуждены признать своё поражение. Перед заключительным днем финала в активе "Прибоя" - две победы в пяти матчах.

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