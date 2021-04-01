81-летняя тюменка, сбитая BMW, скончалась в больнице

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

81-летняя женщина, которую сбил автомобиль BMW на ул. Логунова в Тюмени 7 апреля, умерла. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"К сожалению, несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась", – рассказала она.

Напомним, 7 апреля неподалеку от торгового центра "Яркий сибиряк" иномарка въехала в ограждение и снесла его. Машину выбросило на тротуар, на котором находилась женщина.

У пострадавшей была диагностирована тяжелая сочетанная травма. Женщина была прооперирована. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Инна Пахомова