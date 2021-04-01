Председатель Тюменской городской думы опубликовал первый пост в Instagram

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный опубликовал первый пост на своей странице в Instagram. Он посвящен подготовке к празднованию Дня Победы.

На фото - председатель думы на рабочей встрече с руководителем тюменского городского Совета ветеранов, войны и труда Германом Смирновым.

"Грядет главный праздник – День Победы, объединяющий всех жителей страны. Обсудили с Германом Борисовичем Смирновым организацию праздничных мероприятий в условиях пандемии", - написал Евгений Заболотный.

Председатель гордумы напомнил также, что в Тюмени проживают более 2 тыс. 200 ветеранов Великой Отечественной войны, около 100 человек из них – участники сражений. Евгений Заболотный пожелал им крепкого здоровья.

Страницу в Instagram Евгений Заболотный будет вести самостоятельно. До этого председатель гордумы не был зарегистрирован в социальных сетях. Напомним также, что страница городской думы во ВКонтакте появилась в 2018 году.

Николай Ступников