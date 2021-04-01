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Сбербанк в Тюмени выдал первый онлайн-кредит малому бизнесу в выходной день

Экономика, 19:20 14 апреля 2021

asi.ru | Фото: asi.ru

Первый онлайн-кредит малому бизнесу выдало Западно-Сибирское отделение Сбербанка в выходной день.

Такая возможность стала доступна ИП и ООО с одним собственником – генеральным директором в режиме 24/7 при получении нецелевого кредита суммой до 5 млн рублей без залога и поручительства. Кредит можно оформить в веб-версии и мобильном приложении СберБизнес для предпринимателей.

Раньше одобрение и выдача кредита занимали более четырёх часов, а если заявка была подана в субботу или воскресенье, то деньги зачислялись на счёт только в понедельник. Сейчас процедура выдачи после одобрения занимает от двух минут как в будний, так и в выходной день.

"Онлайн-кредиты Сбербанка теперь доступны малому бизнесу как в выходные, так в праздничные дни. Это позволяет решать финансовые вопросы в нерабочее время, то есть без отрыва от основной деятельности. Надеюсь, наши клиенты по достоинству оценят сервис, позволяющий сократить время на получение кредита до нескольких минут независимо от дня недели", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

В марте 2021 года Сбер первым запустил онлайн-кредитование бизнеса в мобильном приложении — услуга уже доступна примерно 600 тыс. предпринимателям России.

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