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Водителю Lexus грозит штраф за маневры у тюменского пруда

Происшествия, 11:07 20 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водителю автомобиля Lexus, который проехал по пешеходной зоне вблизи пруда Утиный в Тюмени, может грозить штраф.

20 апреля в одном из популярных сообществ во ВКонтакте появилось видео от очевидца нарушения. Роликом заинтересовались сотрудники ГИБДД.

"Проводится проверка. Личность водителя устанавливается", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Если автомобилиста привлекут к ответственности за езду по тротуару, то ему грозит штраф в размере двух тысяч рублей.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , нарушения

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