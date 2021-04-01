18,814 км сетей теплоснабжения отремонтируют в Тюмени к зиме

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Подготовка объектов ЖКХ Тюмени к следующему отопительному сезону начнется сразу после окончания текущего отопительного периода.

Как сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени, к зиме должны быть готовы и объекты коммунальной инфраструктуры, и жилищного фонда.

Ремонтная кампания единой теплоснабжающей организации Тюмени – АО "УСТЭК" - включает 18,814 км сетей теплоснабжения.

В 2021 году запланировано комплексное благоустройство дворовых территорий 52 многоквартирных домов. На некоторых из них планируется выполнить капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения.

В межотопительный период 2021 года ПАО "Фортум" предусмотрены ремонтно-профилактические мероприятия на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Период проведения профилактических работ на источниках тепловой энергии, обеспечивающих горячее водоснабжение населения, не превысит 14 дней. Котельные, не обеспечивающие население горячим водоснабжением, будут остановлены на весь межотопительный период.

Сроки ремонтно-профилактических мероприятий на тепловых сетях синхронизированы с профилактическими работами на соответствующих источниках тепловой энергии для минимизации неудобств для населения.

Опрессовочные мероприятия на тепловых сетях централизованной системы теплоснабжения разбиты на семь этапов. Первый планируется завершить за 13 дней, второй – за 14 дней, остальные – до 12 дней.

Подготовка объектов социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта и дополнительного образования, социального развития) к отопительному периоду осуществляется соответствующими учреждениями, на балансе которых находятся данные объекты. В Тюмени 197 таких учреждений.

Напомним, что дата окончания текущего отопительного периода на территории Тюмени будет определена администрацией города в соответствии с требованиями постановления правительства "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" с учётом прогноза погоды.