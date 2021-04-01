Добыча песка без вреда для лесов: тюменские депутаты приняли важную поправку в закон о недропользовании

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Изменения в статью 3 регионального закона "О недропользовании в Тюменской области" поддержали депутаты областной думы на заседании регионального парламента 22 апреля.

Законопроект предусматривает, что предоставление участков с общераспространенными полезными ископаемыми (ПИ) на лесных территориях будет производиться с учетом ряда факторов. Среди них — необходимость обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы региона, возможность обеспечения потребности экономики в конкретных ПИ за счет распределенного фонда недр, а также фактическое размещение карьеров на лесных землях, особенно вблизи населенных пунктов. Не секрет, что леса рядом с деревнями и селами активно используются для сбора дикоросов и для рекреационных целей, поэтому вырубка таких насаждений вызывает большой общественный резонанс.

Как раз подобная ситуация и стала толчком к внесению изменений в законодательство Тюменской области. Депутат Инна Лосева пояснила, что в адрес правительства пришло очень много писем из Вагайского, Упоровского и Тюменского районов. Там после проведения геологоразведки и получения лицензии на добычу песка вырубаются традиционные места сбора ягод и грибов вблизи населенных пунктов.

"Для тех людей, кто хотят добывать песок, у нас уже есть разведанные запасы, поэтому ни один предприниматель не будет ограничен в возможностях. Этот закон направлен на защиту интересов населения, рядом с которым будут добывать ископаемые. Кроме того, с добычей ископаемых, особенно у крупных населенных пунктов, часто техникой разбиваются местные дороги, и жалобы на это мы тоже получаем", - пояснила Инна Лосева.

По данным на 1 января 2020 года, государственным балансом запасов полезных ископаемых учтены запасы недр (песка, супеси, глины, суглинка), объем которых составляет 1 млрд 226 млн 980 тыс. кубометров. Это обеспечивает потребность стройиндустрии в зависимости от района от 10 до 100 лет. За последний год в регионе добыча песков, глин и торфа полностью восполняется вновь разведанными запасами, что свидетельствует об обеспеченности Тюменской области данным видом ресурсов.

Депутат Владимир Ульянов подчеркнул важность принятия такой поправки в закон для защиты населения. Замгубернатора Лариса Теплоухова заметила, что права желающих добывать песок никто не трогает, есть запасы и на других территориях, а не только в лесных массивах. Важно стоять на страже экологии, а не вырубать лес, когда аналогичные полезные ископаемые можно получить в другом месте.

Дарья Казакова