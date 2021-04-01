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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы украли у соседки мангал и старые трубы

Происшествия, 18:24 26 апреля 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Кражу металлических труб и мангала на 140 тыс. рублей раскрыли в Тюмени, сообщает городское УМВД. В полицию обратилась 48-летняя тюменка, рассказавшая, что с территории ее дома были украдены металлические изделия.

Оперативники установили подозреваемых, ими оказались ранее судимый 27-летний местный житель и его сосед. Злоумышленники признались, что в день преступления они распивали алкоголь, потом отправились в магазин за добавкой. По пути приятели заметили старый металл на территории частного дома и решили похитить его.

Мужчины вынесли различные трубы, мангал, швеллер и другие изделия, после чего вызвали грузотакси и вывезли их в ближайший пункт приема. Вырученные деньги они потратили на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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# кража , уголовное дело

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