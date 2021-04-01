Аграрии Тюменского района начали посев лука и моркови

| Фото: Минсельхоз РФ | Фото: Минсельхоз РФ

Яровой сев начали аграрии Тюменского муниципального района. Как сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, уже посеяно 12 га лука и моркови. Всего по региону планируется засеять более 1 тыс. 200 гектаров различных овощных культур.

Сельскохозяйственные товаропроизводители практически всех районов Тюменской области приступили к раннему весеннему боронованию - на утро 26 апреля уже пройдено более 400 тыс. га, что составляет 49% от планируемого объема.

В лидерах - Упоровский район, где раннее весеннее боронование проведено на 80% площадей. Всего данные виды работ проводят более 340 хозяйств области.

Также сельскохозяйственные товаропроизводители активно ведут работы по созданию минерализованных полос. В настоящее время их протяженность составляет более 200 км, что составляет более 40% от плана. Также в регионе на площади почти 26 тыс. га проведено боронование многолетних трав, на 23 тыс. га выполнено внесение минеральных удобрений, проведено обеззараживание более 37 тыс. тонн семян.