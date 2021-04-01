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Тюменская сборная по мини-футболу  переиграла ялутровчан

Спорт, 15:33 26 апреля 2021

"Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Со счетом 6:4 команда Тюмени переиграла сборную Ялуторовска в финале по мини-футболу региональной спартакиады, сообщает администрация Тюмени.

Спартакиада городов и районов Тюменской области стартовала в феврале. За право называться сильнейшей спорят шесть команд, среди них представители областного центра, Тюменского района, Ялуторовска, Заводоуковского городского округа, Ишима и Тобольска.

Участники уже прошли чемпионаты Тюменской области по лыжным гонкам, полиатлону, гиревому спорту и мини-футболу. По результатам пройденных состязаний лидирует команда Тюмени.

Впереди - полуфинальные и финальные матчи по волейболу, они состоятся 15-16 мая, региональные чемпионаты по легкой атлетике пройдут 24-26 мая. Соревнования по городошному спорту запланированы на 9-13 июня, по летнему пятиборью - 25-27 июня, по настольному теннису - на октябрь 2021 года.

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# мини-футбол , спартакиада

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