Тюменская сборная по мини-футболу переиграла ялутровчан

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Со счетом 6:4 команда Тюмени переиграла сборную Ялуторовска в финале по мини-футболу региональной спартакиады, сообщает администрация Тюмени.

Спартакиада городов и районов Тюменской области стартовала в феврале. За право называться сильнейшей спорят шесть команд, среди них представители областного центра, Тюменского района, Ялуторовска, Заводоуковского городского округа, Ишима и Тобольска.

Участники уже прошли чемпионаты Тюменской области по лыжным гонкам, полиатлону, гиревому спорту и мини-футболу. По результатам пройденных состязаний лидирует команда Тюмени.

Впереди - полуфинальные и финальные матчи по волейболу, они состоятся 15-16 мая, региональные чемпионаты по легкой атлетике пройдут 24-26 мая. Соревнования по городошному спорту запланированы на 9-13 июня, по летнему пятиборью - 25-27 июня, по настольному теннису - на октябрь 2021 года.