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20 тонн свеклы отправили из Тюменской области в Казахстан

Экономика, 18:26 27 апреля 2021

агрофирма "КриММ" в Instagram | Фото: агрофирма "КриММ" в Instagram

20 т свеклы столовой отправили из Тюменской области в Казахстан по экспортному соглашению. Досмотр продукции провели специалисты регионального управления Россельхознадзора, сообщает ведомство.

Отбор образцов, которые были направлены в Тюменскую фитосанитарную испытательную лабораторию ФГБУ "ЦНМВЛ" для исследования на наличие карантинных объектов (белокаемчатого жука, амброзии полыннолистной, повилики, золотистой картофельной нематоды, колумбийской галловой нематоды и др.), показал соответствие требованиям страны-импортера.

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# Казахстан , управление Россельхознадзора , экспорт

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