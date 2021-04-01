20 тонн свеклы отправили из Тюменской области в Казахстан

| Фото: агрофирма "КриММ" в Instagram | Фото: агрофирма "КриММ" в Instagram

20 т свеклы столовой отправили из Тюменской области в Казахстан по экспортному соглашению. Досмотр продукции провели специалисты регионального управления Россельхознадзора, сообщает ведомство.

Отбор образцов, которые были направлены в Тюменскую фитосанитарную испытательную лабораторию ФГБУ "ЦНМВЛ" для исследования на наличие карантинных объектов (белокаемчатого жука, амброзии полыннолистной, повилики, золотистой картофельной нематоды, колумбийской галловой нематоды и др.), показал соответствие требованиям страны-импортера.