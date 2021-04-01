Тоболяка осудили на 12 лет за убийство случайного знакомого

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Мужчину, виновного в умышленном убийстве человека, осудили в Тобольске, сообщает областной суд.

В марте 2020 года 37-летний тоболяк встретился с двумя друзьями в кафе. После закрытия заведения они пошли к одному из приятелей домой, где хозяин показал гостям три коллекционных ножа.

Вечер приятели продолжили на улице, где встретились с незнакомыми парнем и девушкой. В ходе ссоры завязалась драка, в которой оказался раненым ножом молодой человек. Впоследствии он скончался от многочисленных ранений.

Всю вину обвиняемый пытался переложить на своего приятеля. Но суд счел неопровержимыми доказательства вины и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд взыскал с него в пользу матери убитого мужчины 500 тыс. рублей морального вреда.