В гордуме поддержали кандидатуры двух медработников на награждение знаком "За заслуги перед Тюменью"

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Нагрудными знаками "За заслуги перед городом Тюменью" будут награждены Светлана Рубцова и Евгений Наумов. Это решение поддержали депутаты Тюменской городской думы на заседании, состоявшемся 29 апреля.

Председатель комиссии по поощрениям городской думы Надежда Ачкасова представила депутатам кандидатуры на поощрение второй по значимости муниципальной наградой. Это директор центра медицины катастроф и фельдшер скорой помощи.

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный напомнил, что под руководством Евгения Наумова проходило становление и развитие службы медицины катастроф Тюменской области. В период пандемии на базе центра медицины катастроф была организована работа транспортных бригад перевозки пациентов с COVID-19.

Светлана Рубцова - фельдшер станции скорой медицинской помощи. За 35 лет работы она отмечена Благодарностью министра здравоохранения России, медалью "За верность профессии" и другими наградами. Занимается обеспечением сотрудников выездных бригад и подстанций скорой медицинской помощи необходимыми лекарствами.

Во время пандемии Светлана Петровна уделяла особое внимание бесперебойному снабжению структурных подразделений станции скорой медицинской помощи средствами индивидуальной защиты.

"Кандидатуры медицинских работников для награждения депутаты рассматривают уже не в первый раз, - отметил Евгений Заболотный. - Представленные сегодня работники здравоохранения это действительно заслуженные люди, сделавшие многое, чтобы пандемия пошла на спад".

Николай Ступников