В Тюмени школа на 1100 мест в районе Комсомольского сквера построена на 80%

| Фото: Тюмень-наш дом ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом ВКонтакте

Строительство школы на 1 тыс. 100 мест у сквера Комсомольский (ул. Московский тракт) в Тюмени выполнено на 80%. Объект будет сдан в эксплуатацию во втором квартале 2022 года.

Об этом глава города Руслан Кухарук рассказал депутату Госдумы Ивану Квитке во время визита на стройплощадку.

Строительство школы на месте старой началось весной 2020 г. На сегодня внутренние инженерные сети проложены на 10%, рабочие заняты отделкой помещений.

"Новая школа будет в пять раз больше, чем ее предшественница. Здание состоит из трех блоков: первый предназначен для учащихся старших классов, во втором будут располагаться административные и вспомогательные помещения — спортивный, актовый залы, библиотека. Третий блок предусмотрен для обучающихся младших и средних классов", - говорит глава города.

По проекту на территории школы будет физкультурно-спортивная зона с универсальной площадкой.

Строительство школы ведется по нацпроекту "Образование". Из бюджета города будут направлены средства на оборудование, мебель и инвентарь.

Руслан Кухарук напомнил, что правительством Тюменской области совместно с администрацией города в 2020 г. введены в эксплуатацию две школы: по ул. Хамита Ярми, 13, на 360 мест (мкр. Казарово) и по ул. Тихий проезд, 1, на 1200 мест (мкр. Европейский).

До 2023 года на территории города в рамках нацпроекта "Образование" будут построены три школы по 1200 учебных мест в районе улиц Николая Зелинского — Дмитрия Менделеева и в районе ЖК "Звездный городок" (п. Мыс); в ЖК "Ново-Патрушево"; две школы каждая на 1500 мест, в ЖК "Плеханово" и в мкр. Тура, и школа на 1100 мест в районе сквера Комсомольский.