Владимир Якушев: современная молодежь готова работать на благо страны

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Первый военно-патриотический форум Уральского федерального округа "Подвиг поколений" еще раз подтвердил общественный запрос на патриотизм и активную гражданскую позицию. Об этом заявил полномочный представитель Президента России в УФО Владимир Якушев.

"Эти ценности присущи большинству наших сограждан. Особенно приятно видеть патриотический настрой молодых людей. Мы видим – современная молодежь, как и предыдущие поколения, готова работать на благо страны. Задача власти - поддержать активных и неравнодушных людей, помочь им реализовать себя во всех сферах общественной жизни", - подчеркнул полпред главы государства, подводя итоги форума, в котором приняли участие заместитель министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Андрей Картаполов, губернатор Тюменской области Александр Моор, Герои России, ветераны, общественники, волонтеры, врачи.

Участники форума обсудили реализацию социально значимых патриотических инициатив, опыт и практику военно-патриотического воспитанию молодежи, перспективы развития волонтерского движения.

Сегодня в Уральском федеральном округе работают 3,5 тыс. молодежных и детских организаций патриотической направленности, отметил Владимир Якушев. Во всех субъектах созданы региональные штабы Юнармии. Сформировано 1 тыс. 300 юнармейских отрядов, которые объединяют 40 тыс. ребят. Активно развивается Российское движение школьников. В его рядах уже более 103 тыс. человек. В уральских регионах действуют 183 поисковых отряда - это 3 тыс. 600 поисковиков. В работе по патриотическому воспитанию участвуют органы власти, образовательные учреждения, политические партии.

Полпред особо отметил роль Министерства обороны, подчеркнув, что Вооруженные Силы были и остаются школой жизни и верности Отечеству.

"Патриотическое воспитание требует системного подхода. Его нельзя сводить только к программам и мероприятиям. Патриотизм - это, прежде всего, деятельное участие в судьбе страны. Яркий тому пример – добровольческое движение. Только в Уральском федеральном округе насчитывается более 157 тысяч волонтеров. Боевым крещением для добровольцев стала пандемия. Слово "боевое" здесь не преувеличение. Мы порой считаем подвиг чем-то далеким от обычной жизни. Но борьба с эпидемией - это массовый повседневный героизм. Его проявляют не только врачи, но и добровольцы, которые помогают медикам спасать людей. Уверен - эти испытания повысят авторитет добровольческого движения, привлекут в его ряды сотни тысяч новых волонтеров", - сказал полпред президента России.

Еще одно проявление патриотизма - участие в стратегических проектах, определяющих будущее страны. О них говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ.

"Глава государства особо выделил Северный широтный ход. Этот проект изменит лицо российской Арктики, откроет новый этап в освоении ее богатств. Будут созданы тысячи рабочих мест, которые привлекут трудовые ресурсы из всех шести регионов округа. Убежден, что участники сегодняшнего форума обязательно проявят себя в практических делах, найдут применение своему труду и таланту. Это и есть настоящий, деятельный патриотизм, которым сильна Россия", - заявил Владимир Якушев.

Евгений Бабенко