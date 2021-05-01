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Истязавшая "опекаемых" детей жительница Ямала отправится в колонию

Происшествия, 17:15 12 мая 2021

управление СК РФ по ЯНАО во ВКонтакте | Фото: управление СК РФ по ЯНАО во ВКонтакте

3 года 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима получила приговором суда жительница с. Газ-Сале Тазовского района Ямала за истязания детей, находившихся под ее опекой, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия и суда, 43-летняя женщина на протяжении нескольких лет подвергала физическому и психическому насилию четверых несовершеннолетних (двое 2010 года рождения, еще двое - 2013 и 2014 годов рождения), находящихся под ее опекой.

Установлено, что осужденная обращалась с детьми грубо, систематически оскорбляла и избивала. Под опекой осужденной дети были лишены нормальных условий для развития.

Во время предварительного следствия несовершеннолетних изъяли из-под опеки и устроили в специальное учреждение для содержания, ухода, воспитания и обучения детей, оставшихся без попечения родителей.

Установив обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, следователь внес представление о принятии мер по их устранению в администрацию Тазовского района. По результатам, к дисциплинарной ответственности за выявленные нарушения требований законодательства в сфере соблюдения прав детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, привлечены 16 должностных лиц.

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# Опекунство , следственный комитет

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