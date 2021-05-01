Тюменские волейболистки стали призерами Кубка студенческой лиги

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Женская волейбольная команда Тюменского индустриального университета завоевала серебро на Кубке студенческой волейбольной лиги России, сообщает пресс-служба вуза.

Соревнования прошли в Красноярске. За победу боролись семь команд из Красноярска, Перми, Тюмени, Улан-Удэ, Омска и Кирова. Лучшим игроком турнира назвали выпускницу Многопрофильного колледжа ТИУ Кристину Севостьянову.

Волейбольный сезон для тюменской команды был успешным: девушки завоевали первое место на городской спартакиаде вузов Тюмени, второе – на областной, третье — в финале Студенческой волейбольной лиги России в Тюмени, второе место на Кубке в Красноярске. В ноябре тюменки примут участие в первом этапе Студенческой волейбольной лиги среди команд Урала, Поволжья и Калининграда.