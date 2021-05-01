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За неделю мотоциклисты в Тюмени 76 раз нарушили ПДД

Происшествия, 10:52 15 мая 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Две ночи водитель мотоцикла BMW пытался скрыться от инспекторов мотовзвода ГИБДД в Тюмени, но был задержан в ходе преследования. Мотоцикл оказался не зарегистрирован, документов на него у водителя не было. Мотоцикл эвакуирован на спецстоянку, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Всего 76 нарушений правил дорожного движения мотоциклистами выявили за неделю инспекторы мотовзвода ГИБДД в областном центре.

Мотоцикл Yamaha не остановился по требованию инспекторов на ул. Республики, 291. Его преследовали и задержали на ул. Чекистов, в ходе преследования мотоциклист грубо нарушал правила. Во время задержания к нему пришлось применить физическую силу.

Мужчину привлекли к административной ответственности за езду без шлема, невыполнение требований об остановке, нарушение правил, в том числе, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также за невыполнение распоряжения сотрудников полиции.

В 2021 году на дорогах региона произошло 18 ДТП с участием мотоциклов, один человек погиб, 19 получили травмы. Среди основных причин - превышение скорости, управление мотоциклом в состоянии опьянения.

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# ГИБДД , ГИБДД Тюменской области , мотоциклисты

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