Студентка из Ишима решила заработать на ставках и осталась без денег

| Фото: департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени | Фото: департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени

Жительница Ишима попалась на уловки мошенника, представившегося профессиональным букмекером, сообщает МО МВД России "Ишимский".

22-летняя студентка в интернете увидела информация о заработке с помощью ставок на спорт. Девушка связалась с пользователем, который рассказал подробную схему заработка. Он попросил перевести 9 тыс. рублей на стартовый счет. Потерпевшая перевела деньги, после чего связь с мошенником прервалась.

Возбуждено уголовное дело.