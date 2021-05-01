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Студентка из Ишима решила заработать на ставках и осталась без денег

Происшествия, 10:41 18 мая 2021

департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени | Фото: департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени

Жительница Ишима попалась на уловки мошенника, представившегося профессиональным букмекером, сообщает МО МВД России "Ишимский".

22-летняя студентка в интернете увидела информация о заработке с помощью ставок на спорт. Девушка связалась с пользователем, который рассказал подробную схему заработка. Он попросил перевести 9 тыс. рублей на стартовый счет. Потерпевшая перевела деньги, после чего связь с мошенником прервалась.

Возбуждено уголовное дело.

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# мошенничество , ставки

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