Тобольская больница заплатит миллион рублей за смерть пациента

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компенсацию морального вреда в 1 млн рублей выплатит жене умершего пациента больница в Тобольске, сообщает Тюменский областной суд.

В судебном процессе доказано, что медработники не оказали помощь 55-летнему мужчине, не поставили правильный диагноз, не учли тяжесть его состояния и жалобы. 4 сентября 2019 года пациент скончался.

По заключению экспертов, нарушения медицинской помощи были допущены еще на этапе стационарного лечения. Ненадлежащее оказание помощи способствовало прогрессированию острого почечного повреждения и могло привести к смерти мужчины. Дефекты в работе допустили врачи неврологического отделения и отделения анестезиологии и реанимации.

"Обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем исполнении врачами своих обязанностей при оказании медицинской помощи больным, что в конечном итоге повлекло смерть человека", - заключил судья.