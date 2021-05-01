В Тюмени водитель заплатит компенсацию за травмы ребенка в ДТП

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

75 тыс. рублей компенсирует водитель, сбивший семилетнего ребенка в Тюмени, сообщает областной суд.

14 июля 2020 г. во дворе дома № 7 по ул. Арктическая водитель автомобиля Nissan допустил наезд на пешехода. Мальчик бежал по тротуару, затем резко развернулся и бросился в направлении проезжей части между двумя припаркованными на стоянке внедорожниками. Водитель из-за припаркованных автомобилей не видел ребенка и не смог предотвратить столкновение.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения в виде множественных ссадин и закрытого перелома обеих костей голени. Мальчик находился на стационарном лечении в областной клинической больнице № 2, а затем в травматологическом отделении Ноябрьской городской больницы. На костылях и в гипсе ребенок проходил с августа по конец октября 2020 года. Сейчас мальчик восстановился от полученных повреждений.

Мать потерпевшего просила суд взыскать с водителя 500 тыс. рублей компенсации морального вреда. При определении размера компенсации суд принял во внимание обстоятельства возникновения ДТП. Суд взыскал с виновника аварии 60 тыс. рублей компенсации и 15 тыс. рублей расходов на оказание юридических услуг.