Дублеры ФК "Тюмень" всухую обыграли курганских футболистов
| Фото: ФК "Тюмень"
Дублеры ФК "Тюмень" одержали победу в первом матче четвертьфинала межрегионального этапа Кубка России по футболу, сообщает пресс-служба клуба.
Подопечные Евгения Маслова переиграли гостей из курганского "Тобола" - 3:0. Счет в матче на 36 минуте открыл Кирилл Овечкин, реализовав пенальти. На 61 минуте преимущество хозяев увеличил Азат Калиев, а на 78 мяч в свои ворота переправил Максим Панченко.
Ответный матч этой стадии состоится в Кургане 26 мая.