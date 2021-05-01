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Дублеры ФК "Тюмень" всухую обыграли курганских футболистов

Спорт, 15:57 19 мая 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Дублеры ФК "Тюмень" одержали победу в первом матче четвертьфинала межрегионального этапа Кубка России по футболу, сообщает пресс-служба клуба.

Подопечные Евгения Маслова переиграли гостей из курганского "Тобола" - 3:0. Счет в матче на 36 минуте открыл Кирилл Овечкин, реализовав пенальти. На 61 минуте преимущество хозяев увеличил Азат Калиев, а на 78 мяч в свои ворота переправил Максим Панченко.

Ответный матч этой стадии состоится в Кургане 26 мая.

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