Шестилетний ребенок упал с шестого этажа в Тюмени
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Шестилетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже дома на ул. Маршала Захарова в Тюмени, 24 мая.
Сообщение о происшествии поступило в полицию в 17 часов 54 минуты.
"По последним данным, ребенок жив. Он выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже", – рассказала пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Мария Новопашина.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Инна Пахомова