  • 24 мая 202124.05.2021понедельник
  • USD73,5803
    EUR89,9446
  • В Тюмени 29..31 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Шестилетний ребенок упал с шестого этажа в Тюмени

Происшествия, 19:30 24 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шестилетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже дома на ул. Маршала Захарова в Тюмени, 24 мая.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 17 часов 54 минуты.

"По последним данным, ребенок жив. Он выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже", – рассказала пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Мария Новопашина.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# падение с высоты , УМВД России по Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:30 24.05.2021Шестилетний ребенок упал с шестого этажа в Тюмени
18:21 24.05.2021Тоболячка вывезла из чужой квартиры бойлер и радиаторы отопления
17:37 24.05.2021В Тюмени после падения с высоты умер мужчина
16:05 24.05.2021В Тюменской области произошло три аварии с лосями