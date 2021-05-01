Шестилетний ребенок упал с шестого этажа в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шестилетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже дома на ул. Маршала Захарова в Тюмени, 24 мая.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 17 часов 54 минуты.

"По последним данным, ребенок жив. Он выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже", – рассказала пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Мария Новопашина.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Инна Пахомова