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ВТБ запустил образовательный кредит

Экономика, 17:37 25 мая 2021

Школа перспективных исследований | SAS во ВКонтакте | Фото: Школа перспективных исследований | SAS во ВКонтакте

ВТБ расширяет линейку потребительских кредитов и запускает образовательный кредит для физических лиц. Оформить его могут как сами студенты и абитуриенты (в случае их трудоустройства), так и их родители. Ставка составит от 5,4% годовых при оформлении страховой программы.

С помощью образовательного кредита можно оплатить обучение в вузах, средне-специальных учебных заведениях и дополнительное образование. Кредит выдается на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей и сроком до семи лет. Оформить заявку клиент сможет в офисе или контакт-центре ВТБ.

Для подачи заявки клиенту необходим только паспорт и информация об учебном учреждении. Решение о выдаче кредита будет принято в среднем за две минуты. После этого необходимо заключить договор с выбранным вузом или другим образовательным учреждением, обратиться в офис банка и получить денежные средства на оплату образования.

"В этом году ВТБ активизировал работу с молодежью. Мы заинтересованы в востребованности образования и доступности его получения, принимаем участие в составе рабочей группы Минобрнауки по развитию образовательного кредитования с государственной поддержкой и готовы со своей стороны оказывать поддержку настоящим и будущим студентам. ВТБ принял решение запустить целевой кредит, чтобы студенты или их родители смогли оплачивать обучение в вузах или получать дополнительное образование. Средняя ставка по образовательному займу будет ниже на 0,3 п.п. по сравнению со стандартными ценовыми условиями по кредиту наличными, чтобы платежи по кредиту были комфортными", - отметил начальник управления "Потребительское кредитование" банка ВТБ Евгений Благинин.

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# ВТБ , образование

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