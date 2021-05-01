В Тюмени следователи выясняют, почему 25-летний мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обстоятельства гибели 25-летнего жителя Тюмени, который выпрыгнул из окна многоэтажного дома по ул. Николая Федорова, выясняют следователи.

Происшествие зафиксировано в 3 часа 26 мая. Тело мужчины 1995 г.р. было обнаружено у дома, сообщает следственный отдел по Ленинскому округу Тюмени.

Следователи организовали проверка, в ходе которой установят причины произошедшей трагедии. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.