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В Тюмени следователи выясняют, почему 25-летний мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки

Происшествия, 12:41 26 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обстоятельства гибели 25-летнего жителя Тюмени, который выпрыгнул из окна многоэтажного дома по ул. Николая Федорова, выясняют следователи.

Происшествие зафиксировано в 3 часа 26 мая. Тело мужчины 1995 г.р. было обнаружено у дома, сообщает следственный отдел по Ленинскому округу Тюмени.

Следователи организовали проверка, в ходе которой установят причины произошедшей трагедии. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# гибель , падение с высоты , СУ СК РФ по Тюменской области

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