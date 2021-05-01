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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменка получила маткапитал на несуществующего сына

Происшествия, 13:40 27 мая 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

В мошенничестве при получении выплат подозревают жительницу Тюмени. По версии следствия, женщина купила свидетельство о рождении ребенка для получения маткапиала, сообщает областная прокуратура.

Как следует из материалов, в мае 2020 года тюменка приобрела поддельное свидетельство о рождении сына, а затем через МФЦ обратилась за получением пособий и регионального материнского капитала. С мая 2020 года по февраль 2021 года обвиняемая обманным путем получила более 360 тыс. рублей.

Прокуратура направила материалы уголовного дела мировому судье для рассмотрения по существу.

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# прокуратура , суд

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