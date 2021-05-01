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Тюменская область в 2020 году поставила продукции в 100 стран мира

Губернатор, 19:51 27 мая 2021

Фото: департамент инвестиционной политики государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Тридцать два тюменских предприятия вышли на внешние рынки в 2020 году, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании областной думы с отчетом о работе регионального правительства.

"Тюменская продукция экспортируется в сто стран мира. Разумеется, в прошлом году на развитие повлияли закрытие границ, перебои с поставками импортных составляющих, вынужденная приостановка деятельности предприятий. Нашим ответом на вызовы стал дистанционный формат работы", - сообщил губернатор.

В 2020 году в Тюменской области было организовано 9 интернациональных бизнес-миссий в онлайн-формате. Более 60% экспортных контрактов тюменские предприятия заключили на международных электронных площадках с помощью регионального центра поддержки экспорта.

Среди успешных примеров выхода на зарубежные рынки – компания "Тюменские аэрозоли", поставляющая продукцию в 24 страны мира.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , отчет губернатора , Тюменская облдума , экспорт

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