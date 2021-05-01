Ямальца осудили за сбыт фальшивых денег

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, виновного в сбыте фальшивых денег, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

30-летний житель Ямала в августе 2020 года через интернет приобрел у неустановленного лица поддельные банкноты достоинством 5 тыс. рублей. Находясь проездом в Тюмени, он сбыл часть фальшивых купюр, рассчитавшись ими в магазинах и кафе.

Суд назначил подсудимому 2 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.