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Наталья Шевчик возвращается в большую политику

Политика, 15:42 01 июня 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Cоветник главы Тюменской области Наталья Шевчик победила в предварительном голосовании "Единой России" по выборам депутатов Тюменской областной думы по партийному списку. Выборы пройдут в сентябре 2021 года в Единый день голосования.

В тройку лидеров вошли также первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, депутат Тюменской областной думы, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов.

В голосовании по избирательному округу № 15 (Ярковский) больше всего голосов набрал Александр Анохин; по избирательному округу № 16 (Тобольский) - Владимир Майер; по избирательному округу № 17 (Центральный г. Тюмени) - Юрий Баранчук; по избирательному округу № 18 (Ленинский г. Тюмени) - Сергей Медведев; по избирательному округу № 19 (Калининский г. Тюмени)- Николай Руссу; по избирательному округу № 20 (Восточный г. Тюмени) - Сергей Романов; по избирательному округу № 21 (Тюменский) - Оксана Величко; по избирательному округу № 22 (Заводоуковский) - Владимир Ковин; по избирательному округу № 23 (Ишимский) - Виктор Рейн; по избирательному округу № 24 (Казанский) - Владимир Ульянов.

"Жители Тюменской области выразили свою позицию и выбрали самых достойных, по их мнению кандидатов, которые представят партию на выборах в сентябре, - сообщил секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов. - Явка была высокой и составила 19,08%. Электронно проголосовали 59 тыс. 417 человек, очно – еще 154 тыс. 997 жителей региона".

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# Альберт Суфианов , Андрей Артюхов , выборы , Наталья Шевчик , облдума , ТРО Единая Россия

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