Коллекцию наград континентальных стартов привезли тюменские гиревики

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Воспитанники спортивной школы "Прибой", курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала А. И. Прошлякова Сергей Майер и Дмитрий Вяткин стали обладателями золота на первенстве Европы по гиревому спорту.

Как сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города, также тюменец Алексей Колмагоров получил бронзу. А Олег Майер поднимался на пьедестал почета дважды. Он завоевал золотые награды как в первенстве, так и в чемпионате.

"Я доволен результатами ребят. Они меня не подвели. Особенно порадовал Алексей, он значительно улучшил свои прошлогодние показатели. Уже скоро Сергея, Олега и Дмитрия ждут новые важные испытания. Им предстоит защищать честь России на чемпионате и первенстве мира, которые намечены на осень", - отметил старший тренер СШ "Прибой", основатель Федерации гиревого спорта Тюменской области Сергей Толстов.

Отметим, что в чемпионате и первенстве Европы приняли участие более 280 спортсменов из 11 стран. Конкуренцию тюменцам составили сильнейшие гиревики из России, Украины, Литвы, Латвии и других стран.