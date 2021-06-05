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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Два новых лесных пожара зафиксировано в Тюменской области за сутки

Происшествия, 10:28 05 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два лесных пожара на общей площади 2,5 га и один ландшафтный пожар на общей площади 10 га возникли в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных – 14, ландшафтных пожаров – три.

За сутки ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади 330,2 га.

1 мая 2021 года в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Установлены границы зоны ЧС в лесах региона за исключением территорий населенных пунктов.

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# ландшафтный пожар , лесные пожары , пожароопасный сезон

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