Два новых лесных пожара зафиксировано в Тюменской области за сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два лесных пожара на общей площади 2,5 га и один ландшафтный пожар на общей площади 10 га возникли в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных – 14, ландшафтных пожаров – три.

За сутки ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади 330,2 га.

1 мая 2021 года в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Установлены границы зоны ЧС в лесах региона за исключением территорий населенных пунктов.