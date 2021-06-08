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Тюменца осудят за гибель семилетней девочки в ДТП

Происшествия, 17:45 08 июня 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Водителя, сбившего насмерть семилетнюю девочку, осудят в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В феврале 2021 года 50-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения на Volkswagen Polo сбил ребенка, переходившего дорогу. С места происшествия он скрылся. Потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице.

Обвиняемый по решению суда заключен под стражу. Он признал вину в ДТП.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

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# ДТП , прокуратура , суд

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