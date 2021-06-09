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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Операторов связи обязали предоставлять данные о геолокации пропавших людей без решения суда

Политика, 17:02 09 июня 2021

МТС | Фото: МТС

Операторов связи в России обязали предоставлять данные о мобильной геолокации абонента без решения суда для оперативного поиска пропавших людей. Принят закон "Об оперативно-розыскной деятельности", сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.

В документе прописана необходимость получать судебное решение в течение 48 часов с начала поиска, также суд должен быть оповещен в течение 24 часов после получения данных о местоположении пропавшего. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-разыскного мероприятия правоохранители должны будут получить разрешение суда либо прекратить поиск по геолокации.

"Это важное решение – в ходе поисковых работ счет идет на часы. Промедление из‑за административных согласований может стоить человеку жизни", — сказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

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# Государственная дума , поисковики

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