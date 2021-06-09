Тюменца отправили в колонию на 10 лет за избиение мужчины до смерти

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Мужчину, забившего до смерти человека, осудили на 10 лет в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2020 года 35-летний тюменец в коридоре одного из домов по ул. 50 лет Октября избил 55-летнего мужчину. Для этого он использовал самодельные нунчаки.

Пострадавшего обнаружил один из жильцов дома и вызвал скорую. Мужчина был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание.

Суд назначил виновнику 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, взыскал с осужденного в пользу дочери погибшего более 1 млн рублей.