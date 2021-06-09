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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На Московском тракте в Тюмени горит тополиный пух

Происшествия, 15:12 09 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тополиный пух вспыхнул в районе дома № 41 на ул. Московский тракт в Тюмени 8 июня. От места пожара распространяется дым.

Сообщение о происшествии поступило огнеборцам в 14 часов 1 минуту.

"Площадь возгорания – 50 квадратных метров. На месте работают трое пожарных и одна спецмашина", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, также в Тюмени сейчас тушат Заречное кладбище. Здесь произошло возгорание сухой травы и растительности.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожароопасный сезон , тополиный пух

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