На Московском тракте в Тюмени горит тополиный пух

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тополиный пух вспыхнул в районе дома № 41 на ул. Московский тракт в Тюмени 8 июня. От места пожара распространяется дым.

Сообщение о происшествии поступило огнеборцам в 14 часов 1 минуту.

"Площадь возгорания – 50 квадратных метров. На месте работают трое пожарных и одна спецмашина", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, также в Тюмени сейчас тушат Заречное кладбище. Здесь произошло возгорание сухой травы и растительности.

Инна Пахомова