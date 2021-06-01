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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцу, получившему травму в спаррингах УФСИН, выплатят компенсацию

Происшествия, 13:29 10 июня 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Ленинский районный суд Тюмени частично удовлетворил исковые требования опекуна молодого человека к УФСИН России по Тюменской области, сообщает областной суд.

Суд за счет казны РФ взыскал в пользу молодого человека компенсацию морального вреда в размере 1 млн 500 тыс. рублей, материальный ущерб в сумме 1 млн 51 тыс. рублей, утраченный заработок в размере 597 тыс. рублей. Также назначены выплаты, начиная с мая 2021 года ежемесячно по 12 тыс. 702 рубля с последующей индексацией бессрочно.

В мае 2019 года исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Тюменской области был признан виновным в превышении должностных полномочий. Он дал незаконное указание подчиненным провести с истцом тренировочные рукопашные бои для определения морально-волевых и психологических качеств и уровня владения им рукопашным боем. Телесные повреждения в ходе спаррингов повлекли за собой инвалидность первой группы.

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# УФСИН по Тюменской области

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