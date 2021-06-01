Cпортсмены из Заводоуковска победили в чемпионате области по городошному спорту

| Фото: администрация Упоровского района | Фото: администрация Упоровского района

Cпортсмены из Заводоуковска завоевали первое место чемпионата Тюменской области по городошному спорту, который состоялся на стадионе "Центральный" в с. Упорово, сообщает администрация района.

Серебро взяла сборная Аромашевского муниципального образования, бронзовым призером стала команда Тюмени.

В личном зачете бронзу завоевал Александр Кокарев, серебро - Ренат Файзуллин, золото - Вячеслав Батарев.