Владимир Якушев: на развитие сельских территорий в УФО в 2021 году будет направлено 976 млн рублей

t-l.ru t-l.ru

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий - своевременный и крайне эффективный механизм решения задач по сокращению разрыва в качестве жизни между городом и деревней. Такое мнение высказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. На комплексное развитие сельских территорий УФО в 2021 году будет направлено 976 млн рублей, из них 766 миллионов – средства федерального бюджета.

Запуск госпрограммы комплексного развития сельских территорий - одно из главных достижений прошлого года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин 16 июня. Реализация программы рассчитана до 2025 года. Цели - сохранение в России доли сельского населения на уровне более 25%, повышение уровня доходов и улучшение жилищных условий жителей села. Среди направлений - строительство объектов инженерной, транспортной, жилищной и социальной инфраструктуры, а также благоустройство сельских территорий.

В Уральском федеральном округе на сельских территориях проживает около 20% населения, или каждый пятый. И повышение качества жизни селян - одна из самых важных задач для регионов.

"Никогда сто процентов населения не будут жить в мегаполисах и агломерациях, люди будут жить равномерно по всей территории страны. Разрыв по качеству жизни между городом и деревней существовал всегда, наша задача сократить его: обеспечить население сельских территорий теми же базовыми услугами и сервисами, что есть в городах, создать необходимую инфраструктуру - дороги, коммунальные сети, школы, больницы, объекты культуры, спорта. Инфраструктура повысит инвестиционную привлекательность села: бизнесу будет проще приходить туда со своими проектами. Появятся рабочие места, повысится уровень доходов жителей, территории будут развиваться", - прокомментировал Владимир Якушев.

Евгений Бабенко