Строительство завода ферросплавов перенесут за пределы Тюмени

Фото оперштаба Тюменской области Фото оперштаба Тюменской области

Строительство завода ферросплавов в Тюмени перенесут в другое место, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страницах в соцсетях.

"Я осмотрел территорию предприятия, провел встречу с инвесторами проекта, и мы вместе с ними приняли решение о переносе места строительства "Завода ферросплавов", - написал глава региона. Губернатор высоко оценил гражданскую позицию жителей Антипино, которые не остались равнодушными, высказали свою обеспокоенность реализацией проекта. И власть их поддержала.

Александр Моор также обратился к главам муниципалитетов с требованием пересмотреть подходы к размещению промышленных объектов высокого класса опасности.

"Мы должны поднять на новый уровень сопровождение инвестпроектов. Прежде чем дать инвестору возможность потратить первый рубль, нужно провести исследования, изучить, что думают люди о соседстве с новым предприятием? Мы должны быть активными в работе с людьми", – подчеркнул губернатор.

Евгений Бабенко