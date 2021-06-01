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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Строительство завода ферросплавов перенесут за пределы Тюмени

Губернатор, 18:50 16 июня 2021

Фото оперштаба Тюменской области

Строительство завода ферросплавов в Тюмени перенесут в другое место, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страницах в соцсетях.

"Я осмотрел территорию предприятия, провел встречу с инвесторами проекта, и мы вместе с ними приняли решение о переносе места строительства "Завода ферросплавов", - написал глава региона. Губернатор высоко оценил гражданскую позицию жителей Антипино, которые не остались равнодушными, высказали свою обеспокоенность реализацией проекта. И власть их поддержала.

Александр Моор также обратился к главам муниципалитетов с требованием пересмотреть подходы к размещению промышленных объектов высокого класса опасности.

"Мы должны поднять на новый уровень сопровождение инвестпроектов. Прежде чем дать инвестору возможность потратить первый рубль, нужно провести исследования, изучить, что думают люди о соседстве с новым предприятием? Мы должны быть активными в работе с людьми", – подчеркнул губернатор.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , завод , строительство , ферросплавы

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