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Тюмень посетят торгпреды России в Германии, Бельгии, Узбекистане, Казахстане

Экономика, 09:30 18 июня 2021

Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области

Торговые представители Российской Федерации в Германии, Бельгии-Люксембурге, Узбекистане, Казахстане встретятся с тюменскими экспортерами 1 июля. Об этом сообщил на своей странице в соцсети директор регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.

Тюменские предприниматели, заинтересованные в продвижении своей продукции на иностранные рынки, смогут рассказать о своих предприятиях и выпускаемой продукции, а также обсудить конкретные вопросы экспорта в ту или иную страну.

Визит торгпредов в Тюменскую область состоится в рамках "Недели торговых представителей", запланированной Минпромторгом России, отметил Антон Машуков. Напомним, тюменская продукция экспортируется в более чем сто стран. В регионе активно работает центр поддержки экспорта, который предоставляют предпринимателям бесплатные услуги в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Желающих встретиться с торгпредами России могут сообщить об этом в департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области по электронной почте KvasovaSM@72to.ru или по тел. 79199295799 до 22 июня 2021 года.

Евгений Бабенко

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# Антон Машуков , национальный проект Международная кооперация и экспорт , экспортеры

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