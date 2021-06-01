Число наркопреступлений сократилось в Тюменской области за полгода на 25%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

545 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявили в Тюменской области в первом квартале 2021 года, это на 25% ниже аналогичного периода 2020 года.

Такие данные озвучены в ходе заседания региональной антинаркотической комиссии.

На 4% сократилось число зарегистрированных больных, состоящих на диспансерном учете с диагнозом "наркомания". На 12% уменьшилось число впервые взятых на профилактический учет с диагнозом "пагубное употребление наркотиков", подростков с таким диагнозом выявлено меньше на 43 %. Всего из незаконного оборота изъято более 52 кг запрещенных веществ, что на 12 % выше аналогичного периода прошлого года. В текущем году пяти подросткам оказана срочная медпомощь в связи с отравлением токсическими веществами. Гибели детей вследствие потребления психоактивных веществ, сниффинга не зарегистрировано.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что несмотря на положительную динамику по отдельным вопросам, сложной остается ситуация со смертностью от передозировки наркотиков. "За 5 месяцев текущего года зарегистрировали 106 смертельных случаев, что почти в два раза больше аналогичного периода прошлого года (59 случаев). Данный вопрос необходимо держать на контроле", – сказал он.