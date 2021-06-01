В Салехарде утонули брат с сестрой

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Доследственную проверку по факту гибели двух человек проводит Салехардский межрайонный следственный отдел управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

16 июня в Салехарде, в районе набережной реки Шайтанки, обнаружены тела мужчины 2000 г. р., и женщины 2001 г. р., являвшихся родными братом и сестрой.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, устанавливают очевидцев, выясняют причины гибели указанных лиц. Назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.