Тюменцев приглашают сыграть в волейбол на пруду Южный
| Фото: из сообщества "Волейбольный клуб «Тюмень» во ВКонтакте (архив)
Турнир по волейболу состоится на пруду Южный в Тюмени 23 июня в 18 часов, сообщают организаторы.
Состязания, приуроченные к празднованию Дня молодежи, развернутся среди любительских команд. Турнир пройдет в рамках реализации проекта "Единство нации", который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2020 году.
Ожидается, что в соревнованиях примут участие восемь и более команд. В составе каждой - четыре мужчины и две женщины.
Заявиться на участие в турнире могут все желающие.