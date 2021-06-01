Тюменцев приглашают сыграть в волейбол на пруду Южный

| Фото: из сообщества "Волейбольный клуб «Тюмень» во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Волейбольный клуб «Тюмень» во ВКонтакте (архив)

Турнир по волейболу состоится на пруду Южный в Тюмени 23 июня в 18 часов, сообщают организаторы.

Состязания, приуроченные к празднованию Дня молодежи, развернутся среди любительских команд. Турнир пройдет в рамках реализации проекта "Единство нации", который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2020 году.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие восемь и более команд. В составе каждой - четыре мужчины и две женщины.

Заявиться на участие в турнире могут все желающие.