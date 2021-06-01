Крупной победой завершился домашний "Тюмени-2" с гостями из Магнитогорска

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Со счетом 4:0 дублеры ФК "Тюмень" обыграли гостей из магнитогорского коллектива СОК "Умка" в региональном первенстве страны среди команд третьего дивизиона. Уральцы – дебютанты состязаний такого уровня, сообщает пресс-служба тюменской команды.

Тюменцы отправили четыре безответных мяча в ворота гостей. Во втором тайме дубль сделал Михаил Кузнецов, еще раз отличился Максим Тихонов. Итог встречи – 4:0.

В Миассе тюменцы сыграют с местным "Торпедо-2" 23 июня во втором полуфинальном матче межрегионального раунда Кубка страны.