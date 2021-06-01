  • 20 июня 202120.06.2021воскресенье
  • USD72,2216
    EUR85,9943
  • В Тюмени 11..13 С 9 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Крупной победой завершился домашний "Тюмени-2" с гостями из Магнитогорска

Спорт, 11:16 20 июня 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Со счетом 4:0 дублеры ФК "Тюмень" обыграли гостей из магнитогорского коллектива СОК "Умка" в региональном первенстве страны среди команд третьего дивизиона. Уральцы – дебютанты состязаний такого уровня, сообщает пресс-служба тюменской команды.

Тюменцы отправили четыре безответных мяча в ворота гостей. Во втором тайме дубль сделал Михаил Кузнецов, еще раз отличился Максим Тихонов. Итог встречи – 4:0.

В Миассе тюменцы сыграют с местным "Торпедо-2" 23 июня во втором полуфинальном матче межрегионального раунда Кубка страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:11 20.06.2021За тюменский "Рубин" будет выступать нападающий Михаил Железнов
11:16 20.06.2021Крупной победой завершился домашний "Тюмени-2" с гостями из Магнитогорска
16:39 18.06.2021В Сладковском районе заготовят 53 тысячи тонн кормов для животноводства
16:17 18.06.2021ВТБ начинает выдачу сельской ипотеки