В Тюмени задержали молодого мужчину с 22 свертками с наркотиками

| Фото: скриншот оперативного видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот оперативного видео УМВД России по Тюменской области

22 свертка с порошкообразным веществом белого цвета, которое оказалось "солью", изъяли полицейские у 23-летнего тюменца во время патрулирования города. Об этом сообщает областное управление МВД России.

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы на ул. 50 лет ВЛКСМ обратили внимание на молодого человека, который, заметив правоохранителей, попытался скрыться в лесополосе у железной дороги.

Позже молодой человек показал, где спрятал еще 8 закладок. Экспертиза установила, что в свертках находилось наркотическое вещество "соль" общей массой 3,4 гр.

Во время обыска по месту жительства безработного подозреваемого полицейские изъяли более 200 тыс. рублей и 11 ключей от домофонов.

Следственный отдел ОП №5 УМВД России по Тюмени возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция предусматривает от 10 до 17 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Оперативное видео УМВД России по Тюменской области